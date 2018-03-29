В Пензенской области вдова не могла получить наследство из-за перестройки

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29 марта 2018, 14:34Общество
В Малосердобинском районе Пензенской области суд удовлетворил требование вдовы о включении дома умершего мужа в наследство.
Как сообщает пресс-служба Малосердобинского районного суда, мужчина, которому принадлежал жилой дом площадью 110,5 кв. метров в Малой Сердобе, умер 13 августа 2016 года. Однако в выдаче свидетельства о праве на постройку его жене отказали.
Оказалось, что супруг сельчанки купил дом в 1995 году, тогда его площадь составляла 23,52 кв. метра. Он перестроил его в соответствии со всеми правилами и нормами и в 2007 году получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Однако свои права на жилье он не зарегистрировал, поэтому нотариус и отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство.
Рассмотрев дело, сотрудники суда встали на сторону женщины. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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