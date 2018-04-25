В Пензенской области вдоль трасс появятся площадки отдыха

В Пензенской области вдоль дорог будут обустраивать площадки для отдыха автомобилистов. Такое поручение региональному министерству строительства и дорожного хозяйства дал губернатор Иван Белозерцев.

«Надо обустроить на съездах с дорог, ведущих из областного центра в районные, площадки для отдыха автомобилистов – со скамейками и контейнерами для мусора. Чтобы люди, которые куда-то едут, могли остановиться, с комфортом устроиться, перекусить, а потом убрать за собой. Чтобы люди по кустам не прятались, не бросали пакеты с мусором в лесополосе, нужно формировать культуру отдыха», - подчеркнул глава региона.

Также глава региона отметил необходимость проведения субботников для наведения порядка в населенных пунктах и призвал жителей сообщать о нарушителях.

«Лесополосы забиты мусором, кто-то его привозит, сгружает целыми машинами. Давайте подключать общественников, ведь нарушителей можно зафиксировать и при активной работе привлечь к ответственности, причем не только самого водителя, но и начальника предприятия, который этот грузовик с мусором в лес отправил, а не на полигон по утилизации отходов», - цитирует губернатора пресс-центр облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».