В Пензенской области в сгоревшей иномарке нашли застреленного мужчину

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. Тело его обнаружили при тушении горящей иномарки.

Автомобиль марки Kia Sportage 10 марта загорелся на обочине дороги при въезде в село Бикмурзино Неверкинского района. В его салоне нашли тело 30-летнего мужчины. В результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что его застрелили. Удалось установить подозреваемого в преступлении, им оказался ранее судимый за убийство 30-летний житель Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, житель соседней области решил встретиться со знакомым. К оговоренному месту они приехали на машинах. Мужчина, назначивший встречу, обвинил другого в том, что тот якобы постоянно сообщает полицейским о происходящем в его селе.

Во время ссоры злоумышленник достал из своей машины ружье и направил его на знакомого, который сказал, что выстрелить он не сможет. Однако тот нажал на курок. После этого он вывез тело погибшего на его автомобиле за пределы Ульяновской области, облил бензином машину и поджег, рассказали в пресс-службе.

Пензенские полицейские задержали мужчину. Решается вопрос о заключении его под стражу, пишет ИА «Пенза-Пресс».