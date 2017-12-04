В Пензенской области в результате ДТП пострадал ребенок

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04 декабря 2017, 13:53Происшествия
В Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором едва не погибли два человека. Авария случилась вечером на 655 километре трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе.
«Водитель автомобиля «Саненг» 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием. В результате данного ДТП пассажир - мальчик 2010 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Скорее всего, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будут установлены истинные причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия.
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