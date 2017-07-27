В Пензенской области в результате аварии скончался мужчина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 июля 2017, 19:15Политика
В Пензенской области произошло крупное ДТП. На четвертом километре автодороги «Городище – Никольск» столкнулись сразу три автомобиля – «Лада Ларгус», «Сузуки» и «ГАЗ-3110».
Не обошлось без жертв. В результате аварии водитель «Лады ларгус» от полученных повреждений скончался на месте.
Водитель другого отечественного автомобиля после осмотра бригадой скорой помощи был отпущен.
«В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
27 июля 2017, 19:27В Пензенской области 20000 человек занимаются скандинавской ходьбой
27 июля 2017, 19:23Пензенский «Дизель» готовится к первенству Юниорской хоккейной лиги
27 июля 2017, 19:19В Пензе состоится автопробег ко Дню ВДВ
27 июля 2017, 19:15В Пензенской области в результате аварии скончался мужчина
27 июля 2017, 19:08Спортблок: водные виды спорта, футбол
27 июля 2017, 17:59В Пензе проверили лесопарковые зоны
27 июля 2017, 17:36В Пензенской области разыскивают Григрия Кольцова
27 июля 2017, 17:01Пензененский фридайвер нашел труп на дне Волги