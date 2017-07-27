27 июля 2017, 19:15Политика В Пензенской области в результате аварии скончался мужчина В Пензенской области произошло крупное ДТП. На четвертом километре автодороги «Городище – Никольск» столкнулись сразу три автомобиля – «Лада Ларгус», «Сузуки» и «ГАЗ-3110».

Не обошлось без жертв. В результате аварии водитель «Лады ларгус» от полученных повреждений скончался на месте.

Водитель другого отечественного автомобиля после осмотра бригадой скорой помощи был отпущен.

«В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

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