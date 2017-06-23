23 июня 2017, 15:11Происшествия В Пензенской области в результате аварии погибла семья На трассе «Пенза-Тамбов» 22 июня произошла авария, в которой погибли люди. В результате столкновения с фурой травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и пассажиры легкового автомобиля.

«22 июня 2017 в 15 часов 50 минут произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Polo» и автомобиля «DAF» в составе с полуприцепом. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Volkswagen» погибли на месте происшествия», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

По предварительным данным, за рулем автомобиля «Volkswagen Polo» находился мужчина 1961 года рождения, с ним ехали женщина 1961 года рождения и мальчик 2003 года рождения. По факту аварии проводится проверка.

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