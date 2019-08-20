В Пензенской области в рамках нацпроекта «Экология» восстанавливают леса

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20 августа 2019, 16:04Общество
В Пензенской области по состоянию на 20 августа восстановили лес на территории в 137,4 га, что составляет 100% от плана.
Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, мероприятия проведены в рамках нацпроекта «Экология», включающего в себя федеральный проект «Сохранение лесов».
Также на площади в 308,3 га провели агротехнический уход (это 75% от плана). Уход за лесосеменными плантациями провели на площади 44 га (100% от плана).
Осенью планируется высадить деревья и дополнить лесные культуры. Кроме того, намерены заготовить 80 кг семян.
Для проведения мероприятий в рамках нацпроекта было закуплено семь плугов, пять культиваторов и 37 стальных лопат, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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