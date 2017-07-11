В Пензенской области в моногородах создается современная инфраструктура – губернатор

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11 июля 2017, 15:29Общество
В правительстве Пензенской области 11 июля состоялось совещание, посвященное развитию моногородов. В нем принял участие генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.
Как сообщает пресс-центр областного правительства, в перечень моногородов в РФ вошли Заречный, Сердобск, Никольск и Мокшан. Комплексное развитие этих территорий направлено на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, создание рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Экономическое положение городов во многом зависит от состояния дел на предприятиях, где работает значительная часть местных жителей. Главная цель программы – снижение этой зависимости. Статус моногородов открывает перед населенными пунктами широкие перспективы развития.
Несмотря на имеющиеся сложности, в наших моногородах создается современная инфраструктура, открываются рабочие места, люди получают возможность нормально жить и работать, не выезжая за пределы родного города и области», – сказал губернатор Иван Белозерцев.
Илья Кривогов отметил заинтересованность пензенских органов исполнительной власти в работе по развитию населенных пунктов – проектные команды трех моногородов уже прошли курс обучения в Фонде, одна команда в настоящий момент приступила к занятиям.
«Обучение помогает не только получить новые навыки, но и перезагрузить менталитет руководства моногородов. Хотелось бы, чтобы города Пензенской области были передовиками в этой области, чтобы мы вышли на две-три сделки», - сказал он.
Иван Белозерцев призвал руководителей пензенских моногородов в обязательном порядке использовать предоставленные возможности.
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