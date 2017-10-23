В Пензенской области в ДТП пострадали 6 пассажиров и водитель «Лады»

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23 октября 2017, 15:35Происшествия
На трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области произошла крупная авария.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в Нижнеломовском районе 22 октября в половине одиннадцатого вечера на 555 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили «Лада Ларгус», за рулем которого был 46-летний мужчина, и «Тойота РАВ4» под управлением 53-летнего водителя.
В результате аварии пострадали водитель и шесть пассажиров отечественного автомобиля, их с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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