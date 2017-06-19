В Пензенской области в ДТП пострадал мотоциклист

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19 июня 2017, 17:56Происшествия
Утром 19 июня в Бессоновском районе Пензенской области водитель мотоцикла «Восход» совершил наезд на препятствие.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, в ДТП пострадал один человек. О его состоянии пока не сообщается.
Для ликвидации последствий аварии привлекались три человека и спецтехника, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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