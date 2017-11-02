В Пензенской области в аварии с тремя машинами погиб мужчина

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02 ноября 2017, 19:59Происшествия
На четвертом километре дороги «Пенза-Кондоль» произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 6.00 в районе села Воскресеновка столкнулись сразу три автомобиля. Водитель одного из них погиб на месте.
«В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Niva» от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля «Hyundai» и пассажир автомобиля «Chevrolet Niva», девушка 1993 года рождения, были доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Чтобы извлечь пассажиров и водителей из машин, потребовалась помощь спасателей. В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии.
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