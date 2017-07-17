В Пензенской области в аварии пострадали четыре человека

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июля 2017, 19:42Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария, в которой пострадали четыре человека. В одиннадцатом часу утра на пятом километре автодороги «Нижний Ломов - Пачелма» перевернулся автомобиль Renault Logan.
По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. Вследствие чего машина опрокинулась на крышу.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира данного автомобиля были доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. По данному факту в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой будет установлены причины аварии», - начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
17 июля 2017, 19:48На улице Пушкина в Пензе оценивают качество асфальта
17 июля 2017, 19:42В Пензенской области в аварии пострадали четыре человека
17 июля 2017, 19:39В Пензенской области поднимут зарплаты бюджетникам
17 июля 2017, 19:35В Пензенской области 2354 многодетные семьи получили земельные участки
17 июля 2017, 19:33В Пензенской области на заправке украли кошелек
17 июля 2017, 19:31На жителей Пензенской области нападают гадюки
17 июля 2017, 19:26В Бессоновском районе восстановили разрушенный мост
17 июля 2017, 19:21Сотрудники ГИМС напомнили пензенцам правила поведения на водоемах