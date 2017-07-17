17 июля 2017, 19:42Происшествия В Пензенской области в аварии пострадали четыре человека В Нижнеломовском районе Пензенской области произошла авария, в которой пострадали четыре человека. В одиннадцатом часу утра на пятом километре автодороги «Нижний Ломов - Пачелма» перевернулся автомобиль Renault Logan.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. Вследствие чего машина опрокинулась на крышу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира данного автомобиля были доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. По данному факту в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой будет установлены причины аварии», - начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Происшествия

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