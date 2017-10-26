В Пензенской области в аварии погиб молодой велосипедист

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 октября 2017, 15:32Происшествия
В Каменском районе Пензенской области произошло ДТП со смертельным исходом.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась 25 октября в 17.40 на автодороге «Каменка – Междуречье – Крыловка». 37-летний мужчина за рулем «Шевроле Нива» сбил 32-летнего велосипедиста. После этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате ДТП велосипедист погиб на месте, водителя автомобиля с травмами доставили в больницу. 40-летнего пассажира «Шевроле Нива» медики осмотрели, оказали ему помощь, в госпитализации он не нуждался.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 октября 2017, 17:59Пензенские пятиклашки пишут проверочные работы по русскому языку
26 октября 2017, 17:35В Кузнецке за прошедшие сутки сбили двух пешеходов
26 октября 2017, 17:07В администрации объяснили, почему ул. Антонова освещена наполовину
26 октября 2017, 16:33Мэрия прокомментировала идею создать снежный городок в Арбеково
26 октября 2017, 15:32В Пензенской области в аварии погиб молодой велосипедист
26 октября 2017, 15:06В Пензе самосвал сбил ребенка
26 октября 2017, 15:03Неравнодушных пензенцев просят помочь мужчине после страшного ДТП
26 октября 2017, 14:36В Пензенской области планируют получить урожай в 2,5 млн тонн зерна