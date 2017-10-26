26 октября 2017, 15:32Происшествия В Пензенской области в аварии погиб молодой велосипедист В Каменском районе Пензенской области произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась 25 октября в 17.40 на автодороге «Каменка – Междуречье – Крыловка». 37-летний мужчина за рулем «Шевроле Нива» сбил 32-летнего велосипедиста. После этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП велосипедист погиб на месте, водителя автомобиля с травмами доставили в больницу. 40-летнего пассажира «Шевроле Нива» медики осмотрели, оказали ему помощь, в госпитализации он не нуждался.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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