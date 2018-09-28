В Пензенской области в армию отправят более 1000 новобранцев

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30 сентября 2018, 15:47Общество
1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. Во всех военкоматах страны, в том числе – в Пензенской области, начали работать призывные комиссии.
За три месяца - до 31 декабря - из Пензенской области к местам прохождения воинской службы будет направлено свыше тысячи новобранцев.
По словам представителей областного военкомата, в приоритете у призывных комиссий юноши, которые успели освоить какую-либо специальность в системе ДОСААФ.
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