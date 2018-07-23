В Пензенской области в 5 раз выросло число бешеных животных

С начала 2018 года в Пензенской области зарегистрировано 27 случаев бешенства животных, это на 12 случаев больше, чем в 2017-м. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, факты бешенства фиксировали в 15 муниципальных образованиях, в том числе по два-три случая - в Городищенском, Лунинском, Каменском, Пензенском, Бессоновском районах.

По 40,7% бешенства приходится на лис и собак.

Ситуацию с бешенством осложняют недостаточный объем регулирования численности безнадзорных животных, несоблюдение правил содержания домашних животных, дефекты в учете, регистрации и вакцинации против бешенства и другие нерешенные проблемы, отметили в управлении Роспотребнадзора.

Для сведения: ежегодно в Пензенской области по поводу укусов животных обращаются 2,7-3,1 тыс. человек.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».