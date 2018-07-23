В Пензенской области в 5 раз выросло число бешеных животных

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 июля 2018, 12:36Общество
С начала 2018 года в Пензенской области зарегистрировано 27 случаев бешенства животных, это на 12 случаев больше, чем в 2017-м. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, факты бешенства фиксировали в 15 муниципальных образованиях, в том числе по два-три случая - в Городищенском, Лунинском, Каменском, Пензенском, Бессоновском районах.
По 40,7% бешенства приходится на лис и собак.
Ситуацию с бешенством осложняют недостаточный объем регулирования численности безнадзорных животных, несоблюдение правил содержания домашних животных, дефекты в учете, регистрации и вакцинации против бешенства и другие нерешенные проблемы, отметили в управлении Роспотребнадзора.
Для сведения: ежегодно в Пензенской области по поводу укусов животных обращаются 2,7-3,1 тыс. человек.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 июля 2018, 17:59В Пензе продают «Ламповую голову» и сдают бар «Дизель»
23 июля 2018, 17:37Пензенский алиментщик вспомнил о ребенке после ареста авто
23 июля 2018, 17:06На улице Окружной столкнулись «ГАЗель» и кроссовер
23 июля 2018, 17:05В Пензенской области ликвидировали очереди в дома-интернаты
23 июля 2018, 16:36Савельев поблагодарил работников торговли за их труд
23 июля 2018, 16:04Пензенские спортсменки привезли три медали с чемпионата по легкой атлетике
23 июля 2018, 15:34В Тарханах пройдет день памяти Михаила Лермонтова. ПРОГРАММА
23 июля 2018, 15:04В Пензенской области ввели в севооборот 24 тыс. га земли