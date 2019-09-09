В Пензенской области в 2022 году заработает завод по переработке мусора

В Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева специалисты еженедельно проводят мониторинг работы региональных операторов, которые обязаны обеспечивать сбор и распределение потоков мусора, а также его транспортировку к местам его окончательной сортировки, переработки, утилизации и захоронения.

Так, в Западной и Восточной зонах планируется установить 1500 дополнительных мусорных контейнеров. В настоящее время уже установлено 813 баков для твердых коммунальных отходов и 98 – для раздельного сбора мусора, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Оператор Северной зоны приобрел 880 контейнеров. Специалисты пока установили 374 из них. В Южной зоне планируют установить 90 дополнительных контейнеров – 70 - в Сердобском районе, 20 – в Бековском.

В пресс-центре добавили, что главы администраций городских округов и муниципальных районов разработали графики организации контейнерных площадок.

Так, в Малосердобинском районе планируют организовать 20 новых контейнерных площадок, в Тамалинском – 6, в Городищенском – 44, в Земетчинском районе - 24 площадки.

«В полном объеме система по раздельному сбору отходов может быть внедрена вместе с запуском мусоросортировочных комплексов и завода по переработке мусора. Планируется, что площадки начнут свою работу в 2022 году на территории Бессоновского, Нижнеломовского, Сердобского и Бековского районов области», - рассказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».