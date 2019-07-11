11 июля 2019, 19:23Культура

В Пензенской области восстановят 14 объектов культуры

В библиотеке имени Лермонтова прошло расширенное заседание коллегии регионального министерства культуры и туризма. На нем подвели итоги 2018 года и определили дальнейшие планы по реализации национального проекта, цель которого - увеличить посещаемость учреждений культуры.

Для повышения интереса к организациям культуры среди населения в Пензе разработали три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Так, в 2019 году стартуют новые фестивали для школьников и студентов, планируется создание молодежного симфонического оркестра, разработка мультимедиа-гидов по экспозициям и выставкам. Отдельное место занимают капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры.

«В результате проекта жители городов и сел получат новые и модернизированные объекты культуры, оснащенные современным оборудованием. В числе основных - реконструкция центра культурного развития «На Ленинградской», которое откроется в 2020 году», - рассказала министр культуры туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Капитальный ремонт объектов начался в 2018-м. Реализация проходила согласно государственной программе в регионе «Развитие культуры и туризма Пензенской области». В 2018 году на эти цели из областного бюджета было выделено около 100 миллионов рублей.

«Это 95% софинансирования, плюс 5% - деньги муниципальных образований. Они были добавлены к этим 100 миллионам. Мы отремонтировали 15 муниципальных учреждений культуры», - сказал начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Минякин.

В 2019-м на капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных и сельских учреждений культуры также выделено 100 миллионов. Средства распределены на 14 объектов. На 2020 и 2021 годы в Министерство культуры России направлены заявки на ремонт девяти объектов на общую сумму 120 миллионов рублей. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета.

Культура
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