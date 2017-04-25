В Пензенской области в 2017 году планируют собрать рекордный урожай

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25 апреля 2017, 14:19Общество
В Пензенскую область, наконец, пришла настоящая весна - без снегопадов и обильных дождей. Благоприятные погодные условия располагают к началу весенних полевых работ. Эта тема стала ключевой на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций городских округов и муниципальных районов области, которое прошло в режиме видеоконференции.
Увеличить урожайность зерновых и овощей минимум на 5%, по сравнению с 2016-ым - такая задача в этом году стоит перед аграриями. Несмотря на то, что весенне-полевые работы стартуют в Пензенской области немного позже обычного, превзойти показатели прошлого года сельхозпроизводителям вполне по силам. На сегодняшний день все хозяйства региона готовы к началу посевной.
«На сегодняшний день проведена подкормка на площади 320 тысяч гектаров минеральными удобрениями. Всего мы планируем за сезон внести чуть больше 40 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений, из них под весенне-полевые работы - порядка 30 тысяч тонн», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
Структура посевных площадей составит 1 миллион 374 тысячи гектаров, что на 30 тысяч гектаров больше уровня 2016 года. Примерно половину земель займут зерновые и зернобобовые культуры. Далее в порядке убывания - сахарная свекла, подсолнечник, картофель, овощи и кормовые культуры. Год назад практически по каждой из культур аграриям удалось собрать рекордный урожай. В 2017-ом должно быть еще лучше.
«Во-первых, важно в установленные сроки провести сев яровых культур. Во-вторых, нужно с каждым еще раз проговорить, какие у него есть проблемы, что у него есть для обработки, для подкормки культур», - отметил Иван Белозерцев.
Особое внимание губернатор обратил на своевременное оказание поддержки сельхозпроизводителям. Для этого региональный минсельхоз и главы муниципальных образований должны располагать реестрами агропромышленных хозяйств, работающих на их территориях.
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