В Пензенской области в 2017 году объем выданных ипотек вырос на 20%

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07 июля 2017, 10:02Общество
В Пензенской области растет рынок ипотечного жилищного кредитования.
По поручению губернатора Ивана Белозерцева специалисты проанализировали ситуацию в этой сфере.
«По результатам мониторинга выявлено, что объем выданных ипотечных жилищных кредитов с начала 2017 года вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (выдано 3 019 кредитов), общая сумма кредитования увеличилась на 22% и составила 4,297 млрд рублей», - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
По темпам роста этих показателей регион занимает второе место в Приволжском Федеральном округе. Лучше результат в этой сфере только у Республики Мордовия.
При этом в ряде субъектов федерации отмечена отрицательная динамика, например, в Республике Марий Эл.
Оживлению этого сегмента кредитования поспособствовало смягчение условий банковского кредитования, особенно - в части размера первоначального взноса.
О высоком качестве пензенского ипотечного жилищного портфеля свидетельствует низкий уровень просроченной задолженности, который составил 0,6%. По этому показателю Пензенская область вошла в тройку лучших в Приволжском Федеральном округе, уступив первое место с незначительной разницей только Республике Марий Эл с показателем 0,5%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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