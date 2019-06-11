В Пензенской области в 17 детсадах сделают капремонт

По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в 2019 году 17 детских садов примут участие в региональной программе по благоустройству.

Планируется капитально отремонтировать детские сады в Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Кузнецком, Наровчатском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Спасском и Шемышейском районах. В основном будут ремонтировать кровлю, фасад, системы отопления, водопровода, канализации, а также менять окна.

Одним из первых к проведению ремонта приступит Никольский район: контракт на поведение работ заключили 10 июня.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что всего на проведение ремонта из областного бюджета выделили более 78 млн рублей, а из муниципальных бюджетов - 19 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».