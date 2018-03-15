15 марта 2018, 17:58Общество

В Пензенской области уже 150 семей получают выплаты за первеца

В Пензенской области ежемесячное пособие за рождение первенца получают уже 150 семей.

Право на выплату имеют семьи, где в 2018 году родился или был усыновлен первенец, и чей среднедушевой доход не превышает 150% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В регионе сумма пособия составляет 14 656,5 рублей.

В Пензенской области размер новой ежемесячной выплаты – 9 470 рублей, - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Напомним ежемесячное денежное пособие назначается по инициативе президента с 1 января, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 126
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ