В Пензенской области уже 150 семей получают выплаты за первеца

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15 марта 2018, 17:58Общество
В Пензенской области ежемесячное пособие за рождение первенца получают уже 150 семей.
Право на выплату имеют семьи, где в 2018 году родился или был усыновлен первенец, и чей среднедушевой доход не превышает 150% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В регионе сумма пособия составляет 14 656,5 рублей.
В Пензенской области размер новой ежемесячной выплаты – 9 470 рублей, - сообщает пресс-центр регионального правительства.
Напомним ежемесячное денежное пособие назначается по инициативе президента с 1 января, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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