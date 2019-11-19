В Пензенской области увеличится размер выплат детям-сиротам

Главный финансовый документ Пензенской области на 2020 год принят в первом чтении в ходе сессии регионального Законодательного Собрания. Приоритетными направлениями расходной части бюджета будут поддержка и развитие здравоохранения, образования, решение проблемы обманутых дольщиков.

В Пензенской области изменится размер выплат детям-сиротам. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного Собрания Пензенской области в ходе очередной сессии. Повышение начнет действовать с 1 февраля 2020 года.

«Сумма выплат для детей до трех лет составит 10880 рублей (+330 рублей), от трех до семи лет - 10600 (+390 рублей), от 11 до 18 лет увеличатся на 560 рублей. Это связано с тем, что мы стараемся два раза в год компенсировать эти выплаты в связи с инфляцией», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На сегодняшний день данные выплаты в регионе получают около 4000 детей. Также установлен размер денежной компенсации сиротам-выпускникам образовательных организаций для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. С 1 февраля 2020 года она составит 71 630 рублей.

В ходе сессии депутаты единогласно поддержали усовершенствование системы профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних. Для этих целей в регионе создана единая система информационного обмена и учета в сфере профилактики в семьях, находящихся в социально опасном положении. Однако на практике наблюдаются сложности во взаимоотношениях различных учреждений.

«Наличие в системе образования, социальной защиты населения, полиции, своих информационных банков вне отлаженного урегулированного процесса ведет к разрозненности в учете детей и семьей, которые нуждаются в помощи государства», - сказала старший помощник прокурора Пензенской области Надежда Зубкова.

В итоге отсутствие межведомственного взаимодействия негативно сказывалось на результатах профилактики. Теперь с принятием изменений в законодательстве порядок функционирования системы будет определять правительство области.