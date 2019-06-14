В Пензенской области увеличится производство свинины

В Пензенском районе открылась новая современная площадка доращивания и откорма поросят. Инвестиционный проект по созданию свиноводческого комплекса в области реализует компания - один из крупнейших производителей мясной продукции в России. Новую площадку построили по лучшей в мире технологии, которая снижает риски потери поголовья и почти на 100% исключает возможность заражения животных опасными болезнями.

Новая площадка доращивания и откорма свиней позволит содержать в год более 20 тысяч особей единовременно и около 40 тысяч голов. Восемь корпусов, каждый из которых рассчитан на 2 тысячи 800 голов, способны функционировать автономно. Но это не главная особенность площадки, построенной по стандартам, признанным лучшими в мире. Куда важнее, что подход, который будут использовать в работе с животными, позволит свести практически к нулю потери среди поголовья.

«Если брать стандартные площадки, то там очень много стресс-факторов, потому что животных постоянно перемещают, из-за этого увеличивается убытие, смертность возрастает. Также это влияет на постность мяса в конечном результате. Мы минимизируем стрессы», - рассказал менеджер по производству Андрей Кокорев.

На площадке предусмотрена и защита от возможного заражения поголовья опасными болезнями. Все корпуса изолированы друг от друга и от внешнего мира. В каждом помещении предусмотрено несколько степеней биологической безопасности.

Комплекс, возведенный вблизи села Дубенское, стал пятым на счету одной из лидирующих компаний по мясопереработке и первым в России. Его построили по североамериканскому проекту, который в нашей стране еще никто не использовал.

«Посмотрите, какие инвестиции, вложения. Идет увеличение объема производства мяса свинины в Пензенской области. Мы сейчас - в десятке лучших регионов по объему мяса в России», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В планах, которые можно назвать грандиозными, но реальными, - вывести регион на лидирующие позиции по объему мясной продукции. Уже сейчас агрохолдинг производит 150 тысяч тонн мяса птицы и 70 тысяч тонн животного мяса.

«Мы делаем ставку на то, чтобы Пензенская область в ближайшие пять-семь лет вышла на объем в 300 тысяч тонн живка поросят. Это громадная позиция, надо еще примерно 40 таких комплексов. Иван Александрович, поверьте мне, на сегодняшний день все, что мы делаем, это для того, чтобы в ближайшие 15-20 лет аграрный сектор стал в экспортном плане по приходу валюты в РФ номер один», - сказал основатель агропромышленного комплекса Игорь Бабаев.

Уже сейчас на территории Пензенской области строится еще два подобных комплекса. А четыре площадки находятся в стадии обсуждения с руководством региона. Их планируют возвести в течение ближайших двух лет.