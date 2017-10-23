В Пензенской области увеличится производство мяса индейки

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23 октября 2017, 19:18Общество
Пензенская область намерена увеличить производство мяса индейки до 180 тысяч тонн в год и стать по этому показателю мировым лидером. Для достижения этой цели на территории Никольского района будет создан комплекс по промышленному производству инкубационных яиц индейки.
Между правительством региона, одной из ведущих агрофирм и известной зарубежной компанией «Авиаген», которая занимается генетикой и селекцией сельскохозяйственной птицы, подписан трехсторонний протокол о намерениях. Ожидается, что на первый этап реализации проекта инвесторы готовы выделить 25 миллионов евро. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.
«Восемь миллионов яиц в год - это только начало проекта. В перспективе у этой компании - увеличить в три или в четыре раза эти площадки. Яйца мы будем получать в Пензе в Никольском или Сосновоборском районе, поэтому для нас это имеет огромное значение», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
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