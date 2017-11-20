20 ноября 2017, 13:32Общество В Пензенской области увеличился объем перевозок пассажиров По информации Пензастата, с января по октябрь 2017 года автотранспорт предприятий и организаций региона перевез 57 миллионов человек. Это составляет 108,7% к аналогичному периоду 2016 года.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 1,3 млрд пассажиро-километров. В регионе действует 84 пригородных и 61 междугородний маршрут, которые связывают регулярным транспортным сообщением все районы с областным центром.

В 23 районах действует муниципальное сообщение. Сеть пассажирского транспорта Пензы включает 65 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: шесть - для автобусов большого класса, 52 - для автобусов малого класса и семь - для троллейбусов.

Общество

просмотров 95

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: