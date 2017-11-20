В Пензенской области увеличился объем перевозок пассажиров

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20 ноября 2017, 13:32Общество
По информации Пензастата, с января по октябрь 2017 года автотранспорт предприятий и организаций региона перевез 57 миллионов человек. Это составляет 108,7% к аналогичному периоду 2016 года.
Общий пассажирооборот за указанный период составил 1,3 млрд пассажиро-километров. В регионе действует 84 пригородных и 61 междугородний маршрут, которые связывают регулярным транспортным сообщением все районы с областным центром.
В 23 районах действует муниципальное сообщение. Сеть пассажирского транспорта Пензы включает 65 муниципальных маршрутов регулярных перевозок: шесть - для автобусов большого класса, 52 - для автобусов малого класса и семь - для троллейбусов.
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