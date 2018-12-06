06 декабря 2018, 12:36Бизнесновости

В Пензенской области увеличился объем гражданской продукции

В Пензенской области подвели итоги выпуска гражданской продукции. Так, за год объем составил около 6 млрд рублей. Это 113,7 % к уровню предыдущего года.

«Президент поставил задачу отечественным высокотехнологичным предприятиям наряду с выполнением заказов оборонного комплекса освоить новые виды производства гражданской продукции.

В Пензенской области таких предприятий немало, они являются лидерами промышленности, оснащены самым современным оборудованием, укомплектованы перспективными, профессиональными кадрами. Увеличение объемов продукции гражданского назначения позволит им оставаться на плаву в нестабильных ситуациях, укрепить экономические позиции», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Для обеспечения роста объемов гражданской продукции в 2019 году в области планируют реализовать ряд мероприятий и инвестиционных проектов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/124947/

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