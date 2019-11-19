В Пензенской области увеличилось количество психологов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 ноября 2019, 14:36Общество
В Пензенской области за три года психологическая служба пополнилась 78 специалистами.
В пресс-центре регионального правительства уточнили, что 2019-м из вузов выпустилось 30 психологов, 12 из которых сразу трудоустроились, а 13 продолжили учиться. Также в этом году 11 педагогов прошли переподготовку для повышения своего профессионального уровня.
Кроме того, в каждом районе региона по поручению губернатора Ивана Белозерцева открыли кабинеты психологической поддержки для детей и подростков, а также клубы для родителей.
«Подключайте к работе по подготовке и повышению квалификации практикующих специалистов самого высокого уровня. Наши дети должны знать, что в трудной ситуации им есть куда и к кому обратиться», - подчеркнул глава региона.
Иван Белозерцев также поручил увеличить количество обучающих семинаров для педагогов области, использовать в работе анкеты-опросники, которые позволят учитывать мнения и корректировать программу повышения квалификации специалистов психологической службы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 ноября 2019, 19:41Пензенские депутаты вступились за историческую часть города
19 ноября 2019, 19:36В Пензенской области планируют открыть музей кузнечного ремесла
19 ноября 2019, 19:31Пензенские школьники принимают участие в олимпиаде по астрономии
19 ноября 2019, 19:28Пензенец лишился машины из-за хитрости сотрудника автосервиса
19 ноября 2019, 19:23Семьям погибших в яме с кипятком на Севере мужчин выплатят компенсацию
19 ноября 2019, 19:16В Пензенском госуниверситете выбрали «Мисс мира. Folk Queen-2019»
19 ноября 2019, 19:14Юные пензенцы поздравили Деда Мороза с днем рождения по телефону
19 ноября 2019, 19:09В Пензу на конкурс профмастерства приехали 69 педагогов со всей страны