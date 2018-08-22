В Пензенской области увеличились объемы хранения зерна

В разгар уборочной кампании в Пензе провели семинар, на котором обсудили качество и безопасность зерновых культур. Специалисты управления Россельхознадзора объяснили, чем грозит потребление непроверенной продукции, и какая ответственность предусмотрена для сельхозтоваропроизводителей, нарушающих закон.

Некачественное зерно может нанести вред потребителям, животным и окружающей среде. На повестке дня - документы, которые подтверждают безопасность продукции. Специалисты призвали аграриев не игнорировать требования технического регламента. Самое частое нарушение - предоставление недостоверных деклараций. С начала года инспекторы выявили шесть таких случаев.

«В партии пшеницы урожая 2017 года массой три тонны не были проведены обязательные исследования на наличие мышьяка, ртути, бензпирена, зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми и содержание вредных примесей», - рассказала заместитель начальника отдела управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Галина Сигова.

Важно также уберечь урожай от поражения вредителями и болезнями. Для этого в регионе ежегодно вводятся в эксплуатацию складские помещения и элеваторы. Новые крупные зернохранилища открыты в Тамалинском и Бековском районах.

«Увеличились объемы хранения. В 2017-м было полтора миллиона тонн. Тогда ничего не пропало. В 2018 году сбор поменьше, и также не предвидятся проблемы. Уже началась уборка льна, на очереди подсолнечник», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

По последней информации, в регионе намолотили полтора миллиона тонн зерновых, это более 80% от запланированного объема. По темпам уборки урожая Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе, основные культуры планируется убрать раньше обычного - в начале сентября. Аграрии смогут реализовать зерно после обязательных исследований.

«Поставщики продукции обязаны предоставить соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность продукта. Это товарно-транспортные накладные, карантинные и фитосанитарные сертификаты. Если этого нет, то сотрудники управления примут необходимые меры», - рассказал заместитель руководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пензенской области и Республике Мордовия Баграт Пирумов.

В первом полугодии специалисты ведомства провели около 90 проверок партий зерна, из них 18 внеплановых. Удалось выявить 24 нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность.

На сельхозтоваропроизводителей в общей сложности наложены штрафы на сумму в полмиллиона рублей.