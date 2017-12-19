В Пензенской области увеличили пособие на содержание детей-сирот

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19 декабря 2017, 15:36Общество
С 1 января 2018 года в Пензенской области увеличится размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 декабря.
Пособие решено было увеличить из-за изменения цен на продукты, одежду, обувь, предметы хозяйственного обихода, личной гигиены, пояснили в пресс-службе ЗС.
Размер ежемесячных денежных выплат составит:
- на детей до 3 лет - 10 120 рублей,
- от З до 7 лет – 10 020 рублей,
- от 7 до 11 лет – 12 490 рублей,
- от 11 до 18 лeт – 13 430 рублей.
Кроме того, c 1 января на 4 020 руб. повысится размер денежной компенсации для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на каждого выпускника организации, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма выплаты будет составлять 69 520 рублей, сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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