19 декабря 2017, 15:36Общество В Пензенской области увеличили пособие на содержание детей-сирот С 1 января 2018 года в Пензенской области увеличится размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного Собрания на сессии 19 декабря.

Пособие решено было увеличить из-за изменения цен на продукты, одежду, обувь, предметы хозяйственного обихода, личной гигиены, пояснили в пресс-службе ЗС.

Размер ежемесячных денежных выплат составит:

- на детей до 3 лет - 10 120 рублей,

- от З до 7 лет – 10 020 рублей,

- от 7 до 11 лет – 12 490 рублей,

- от 11 до 18 лeт – 13 430 рублей.

Кроме того, c 1 января на 4 020 руб. повысится размер денежной компенсации для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на каждого выпускника организации, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма выплаты будет составлять 69 520 рублей, сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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