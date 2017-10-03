В Пензенской области увеличили площадь посева озимых культур

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03 октября 2017, 14:06Общество
В Пензенской области завершили сев озимых культур под урожай 2018 года. По сравнению с 2016 годом, их площадь увеличена на 10,3 тысячи гектаров и составляет 334,7 тысячи гектаров.
«В структуре посевов основная часть приходится на озимую пшеницу – 324,8 тысячи гектаров, что превышает прошлогодние показатели на 14 тысяч гектаров. Озимая рожь занимает 6,6 тысячи гектаров, озимый рыжик – 2,9 тысячи гектаров, озимая тритикале – 0,4 тысячи гектаров», - сообщает пресс-центр правительства области.
Губернатор Иван Белозерцев рассмотрел итоги деятельности аграриев в текущем сельскохозяйственном сезоне и поручил провести дополнительную аналитику.
«Еще раз по итогам 2017 года надо проанализировать работу растениеводов. По каждому району должен быть реестр тех хозяйств, которые получили урожайность менее 35 ц/га», – распорядился он.
Губернатор добавил, что для повышения урожайности нужно проводить обучение специалистов предприятий.
«С ними надо заниматься, подтягивать. Приглашайте руководителей серьезных аграрных компаний, которые могут поделиться своим опытом», – сказал Иван Белозерцев.
Кроме того, губернатор обратил внимание на обеспечение сохранности собранного зерна, для этого необходимо изучить возможности пензенских элеваторов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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