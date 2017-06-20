20 июня 2017, 19:29Экономика В Пензенской области увеличилась площадь посевных площадей В министерстве сельского хозяйства Пензенской области подвели итоги посевной кампании. В 2017 году площадь посевов в регионе составила 1 миллион 375 тысяч гектаров. Это на 30 тысяч гектаров больше, чем в 2016-ом.

По словам министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, план аграрии выполнили в полном объеме. Посевные площади в регионе стали самыми большими за последние 17 лет.

«Существенно увеличили посевы кукурузы на зерно, довели их до 50 тысяч гектаров - это почти на 25% выше уровня прошлого года. Кукуруза на сегодняшний день востребована животноводами, и мы это прекрасно понимаем. Также увеличили площади под такими коммерческими культурами, как подсолнечник, гречиха, нут – это новая культура для нас, буквально два-три года, как ввели ее в оборот», - сообщил он.

Больше всего площади посевов увеличились в Башмаковском, Белинском, Земетчинском и Нижнеломовском районах. В 2017 году аграрии планируют произвести не менее 2,3 млн тонн зерна.

Экономика

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