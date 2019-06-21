В Пензенской области увеличат зарплату учителям малочисленных школ

Учителям малочисленных сельских школ с 1 сентября увеличат заработную плату. Изменения коснутся педагогов почти из 150 учреждений Пензенской области. И это - не единственные планируемые новвоведения в сфере регионального образования.

Средняя заработная плата педагогических работников Пензенской области в 2019 году достигла 27 тысяч рублей. Однако практика показывает, что далеко не все учителя получают такое жалование. Это, прежде всего, сотрудники так называемых малочисленных сельских школ. Для решения проблемы был принят региональный закон, согласно которому вносятся изменения в расчет размера оплаты труда педагогов. Начиная с нового учебного года, он будет зависеть от количества класс-комплектов, а не числа учеников.

«Это сельские школы, где наполняемость в классах была до десяти человек. Сегодня мы все обсудили, провели мониторинг, повысили заработную плату с 1 сентября на 2500, 3500 рублей», - рассказал министр образование Пензенской области Александр Воронков.

Однако изменение финансирования привело к снижению части стимулирующих выплат в 20 крупных сельских школах. По поручению губернатора, как отметил министр образования, сейчас ведется работа по внесению изменений в региональное законодательство, чтобы в этих образовательных организациях сохранить достигнутый уровень заработной платы.

«Сейчас ведется работа по применению повышающего коэффициента классам, в которых наполняемость - больше 20 человек, а у нас она значительно выше этого норматива. Тогда при подсчетах заработная плата остается на том же уровне, она не изменится», - сказала директор школы имени Лермонтова села Засечное Ольга Баландина.

Кроме того, в 2019 году впервые педагогам, которые были задействованы в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, будет назначена компенсация. Выплаты в размере около 5000 рублей получат почти 1000 учителей Пензенской области.