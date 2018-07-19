В Пензенской области увеличат закупку вакцины от пневмококковой инфекции

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июля 2018, 14:34Общество
В Пензе состоялось заседание областной санитарной-противоэпидемической комиссии, на котором рассматривали вопросы иммунизации населения.
В области в этом году планируют на 21,5% увеличить закупку вакцины против пневмококковой инфекции, что позволит повысить охват иммунизацией группы риска до 25%.
«Против пневмококковой инфекции прививаются дети с двух до пяти лет, взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, медицинские работники», - пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.
Во время заседания областной санитарной-противоэпидемической комиссии руководителям администраций муниципальных образований, организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовали обеспечить покупку вакцины против гриппа и пневмококковой инфекции, сообщает пресс-центр облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 июля 2018, 19:37В краеведческом музее Пензы выставили подлинные труды Ивана Спрыгина
19 июля 2018, 19:33В Пензе впервые прошли соревнования по плаванию для грудничков
19 июля 2018, 19:29В Пензе прошло перезахоронение останков солдата, найденного в Беларуси
19 июля 2018, 19:26Жители села Ермоловка требуют провести экспертизу разваливающегося дома
19 июля 2018, 19:21В Пензенской области Поимский пансионат адаптировали для инвалидов
19 июля 2018, 19:12В Пензе из перинатального центра эвакуировали сотни мам и новорожденных
19 июля 2018, 19:07В Пензе торжественно закрыли вторую смену лагеря «Гвардеец-2»
19 июля 2018, 17:59На Маяке автобус сбил ребенка - очевидцы