В Пензенской области увеличат закупку вакцины от пневмококковой инфекции

В области в этом году планируют на 21,5% увеличить закупку вакцины против пневмококковой инфекции, что позволит повысить охват иммунизацией группы риска до 25%.

«Против пневмококковой инфекции прививаются дети с двух до пяти лет, взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, медицинские работники», - пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.

Во время заседания областной санитарной-противоэпидемической комиссии руководителям администраций муниципальных образований, организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовали обеспечить покупку вакцины против гриппа и пневмококковой инфекции, сообщает пресс-центр облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».