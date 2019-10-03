В Пензенской области увеличат призовой фонд конкурса «Учитель года»

Победителю теперь будут вручать автомобили. Об этом глава региона сообщил на праздничном вечере в киноконцертном зале «Пенза».

Для педагога из школы №44 Ольги Свиридовой в свое время решающим в выборе профессии оказался пример мамы, которая работала в детском саду, и первой учительницы.

«Работаю в школе больше 20 лет и, наверное, у меня самая благодатная профессия, потому что я - учитель начальных классов. Дети начинают свой путь, приходя именно ко мне. И, конечно, за четыре года из маленьких воробушков они превращаются в оперенных голубков. Очень люблю свою работу и рада, что стала учителем», - призналась она.

В Пензенской области - 19 тысяч учителей. И этого мало. Особый дефицит, признаются педагоги, в селе, поэтому молодых специалистов, которые решают отправиться в район, будут поддерживать финансово. По федеральной программе «Земский учитель» начинающий специалист с 2020 года может получить миллион рублей. Надежда Туркина из Шемышейки признается, что в ее времена о такой поддержке и не мечтали. Пройти пришлось через многое, но она ни разу не думала изменить своей профессии и доверию детей.

«Уже 23 года преподаю, 22 из них - в школе Шемышейки. Сначала сестра стала учителем математики, я посмотрела, мне понравилось, и тоже захотела, но выбрала русский язык и литературу», - рассказала Надежда Туркина.

Они часто говорят, что буквально живут на работе, по-другому с детьми невозможно, и, пожалуй, День учителя - тот редкий случай, когда педагоги, наконец, могут отдохнуть. 16 из них получили из рук губернатора благодарности, почетные грамоты, а профессор историко-филологического факультета ПГУ Галина Канакина удостоилась почетного знака «Заслуженный работник образования Пензенской области».

«В 2018 году построены две новые школы в микрорайоне Шуист и Верхнем Ломове, мы продолжаем работу в данном направлении. В ближайшей в перспективе - новые образовательные учреждения, они появятся в микрорайоне Арбеково, в селе Засечном и в поселке Мичуринском», - сказал Иван Белозерцев.

Подарком ко Дню учителя стала новость, напрямую связанная с профессиональным мастерством педагогов. Призовой фонд конкурса «Учитель года» увеличат. Теперь победитель регионального этапа получит автомобиль, а на федеральном уровне в рамках национального проекта «Образование» регион в течение трех лет получит 1 миллиард 300 миллионов рублей на строительство новых школ. Кроме того, в области действует региональная программа по ремонту образовательных учреждений. Ведь учитель - это не только гордое звание, тяжелые будни, но еще и профессия на вырост.