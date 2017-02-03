03 февраля 2017, 15:03Общество В Пензенской области увеличат количество квот по офтальмологии В Пензенской области в 2017 году увеличат число квот по профилю «Офтальмология».

По данным регионального минздрава, определены финансовые средства на оказание высокотехнологической медицинской помощи пензенцам, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На эти цели выделят 47 млн рублей из средств федерального бюджета, 153,3 млн рублей – из областного.

«Учитывая, что президентом страны поставлена задача по тиражированию высоких технологий именно в подведомственных медицинских организациях регионов, министерством здравоохранения Пензенской области принято решение об увеличении объемов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Офтальмология», в том числе на базе областной офтальмологической больницы. Также существенно увеличены объемы ВМП по травматологии и ортопедии, педиатрии», - пояснили в пресс-службе областного минздрава.

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