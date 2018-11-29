В Пензенской области увеличат финансирование на ремонт сельских дорог

«Благодарю за огромную работу в 2018 году. Мы смогли отремонтировать и реконструировать около 600 километров автодорог. Огромным достижением стала успешная реализация в регионе проекта «Безопасные и качественные дороги», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что по проекту Пензенская область – лучшая в стране.

«На следующий год мы увеличим финансирование сельских дорог на 40%. Поэтому все больше понимаем, что сделано многое, но недостаточно, а впереди – большие планы», - добавил глава региона.

Свидетельства о занесении в Галерею Почета вручили руководителям 10 организаций и 20 передовикам производства. Также глава региона наградил тружеников дорожного хозяйства почетными грамотами и благодарностями, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».