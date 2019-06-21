В Пензенской области увековечили память воинов, погибших в эвакогоспиталях

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21 июня 2019, 14:06Общество
В Пензенской области члены «Поискового движения России» открыли памятник воинам, умершим в эвакогоспиталях, а также мемориальные доски.
На территории региона размещались более 80 эвакуационных госпиталей, в которых в годы войны проходили лечение от ран и болезней солдаты и командиры Красной Армии.
Мемориальные доски «Здесь был эвакогоспиталь» открыли на зданиях школы в Сурске Городищенского района, библиотеки в с. Нечаевка Мокшанского района, больницы в с. Трескино Колышлейского района, сообщили в пресс-центре облправительства.
Цель проекта поисковиков «В тылу Герои не забыты» - изучить историю пензенских эвакогоспиталей, зданий, в которых они располагались, биографии сотрудников медицинских учреждений и увековечить память умерших от ран и захороненных на Пензенской земле солдат великой Победы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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