В Пензенской области увековечили память воинов, погибших в эвакогоспиталях

В Пензенской области члены «Поискового движения России» открыли памятник воинам, умершим в эвакогоспиталях, а также мемориальные доски.

На территории региона размещались более 80 эвакуационных госпиталей, в которых в годы войны проходили лечение от ран и болезней солдаты и командиры Красной Армии.

Мемориальные доски «Здесь был эвакогоспиталь» открыли на зданиях школы в Сурске Городищенского района, библиотеки в с. Нечаевка Мокшанского района, больницы в с. Трескино Колышлейского района, сообщили в пресс-центре облправительства.

Цель проекта поисковиков «В тылу Герои не забыты» - изучить историю пензенских эвакогоспиталей, зданий, в которых они располагались, биографии сотрудников медицинских учреждений и увековечить память умерших от ран и захороненных на Пензенской земле солдат великой Победы, пишет ИА «Пенза-Пресс».