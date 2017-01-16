16 января 2017, 14:02Общество В Пензенской области утвержден минимальный размер взноса на капремонт В Пензенской области утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год. Об этом сообщается на официальном сайте управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Минимальный размер взноса составит 7 рублей 20 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Плата увеличена на 30 копеек с одного квадратного метра площади жилого помещения. Таким образом, минимальная плата за капитальный ремонт для собственника однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров составит 216 рублей.

В Пензе этот показатель - один из самых низких. К примеру, в Кировской области размер взноса составит 7 рублей 50 копеек с квадратного метра, в Оренбургской области - 7 рублей 42 копейки, в Удмуртии 7 рублей 30 копеек, в Пермском крае - 8 рублей 28 копеек с одного квадратного метра площади квартиры.

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