В Пензенской области утвердили список малокомплектных школ

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21 июня 2019, 14:36Образование
Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение, которым утвердил список малокомплектных школ в Пензенской области.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства региона, в области - всего одна малокомплектная школа и три филиала:
Ранее стало известно о том, что в 148 школах Пензенской области, где наполняемость класса составляет менее 14 человек, учителям повысят зарплату. Ее будут начислять исходя из норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на класс-комплект, а не из расчета нормативно-подушевого финансирования, как было ранее. Кроме того, изменения могут внести и для сельских школ, где наполняемость класса — выше 20 человек. Увеличение зарплаты для учителей там станет возможным за счет повышающих коэффициентов.
Малокомплектная школа - общеобразовательное учреждение вместимостью менее 300 учащихся с неполным наполнением, с совмещенными классами, где учатся дети разных возрастов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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