В Пензенской области утвердили план Года театра

В министерстве культуры и туризма Пензенской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в регионе Года театра.

Как сообщает пресс-центр облправительства, план мероприятий обсуждали как представители власти, так и художественные руководители театров, организаторы любительского театрального движения.

После всех внесенных дополнений план утвердили. Теперь его направят в федеральное Министерство культуры для включения в общероссийский сводный план.

Напомним, ранее в Пензе было решено создать музей театра. Такое распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев. Экспозицию разместят в фойе третьего этажа здания, пишет ИА «Пенза-Пресс».