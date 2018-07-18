В Пензенской области утвердили план Года театра

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18 июля 2018, 11:02Культура
В министерстве культуры и туризма Пензенской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в регионе Года театра.
Как сообщает пресс-центр облправительства, план мероприятий обсуждали как представители власти, так и художественные руководители театров, организаторы любительского театрального движения.
После всех внесенных дополнений план утвердили. Теперь его направят в федеральное Министерство культуры для включения в общероссийский сводный план.
Напомним, ранее в Пензе было решено создать музей театра. Такое распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев. Экспозицию разместят в фойе третьего этажа здания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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