23 июня 2017, 19:58Происшествия В Пензенской области утонул 15-летний подросток В Пензенской области утонул подросток. Трагедия произошла на реке Сура в районе села Засечное.

Водолазы уже достали тело со дна. Личность погибшего установлена - им оказался 15-летний житель Октябрьского района. Подросток приехал с друзьями в Пензенский район, чтобы погулять, и решил искупаться.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Это первый случай гибели несовершеннолетнего на воде с начала лета. Всего в регионе с начала купального сезона утонуло уже четыре человека.

«Хотелось бы обратиться к родителям. Летние каникулы продолжаются, лето прохладное, вода в водоемах еще очень холодная. Купание категорически запрещено. Просим проинструктировать своих детей и ни в коем случае их одних на водоемы не отпускать», - сказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Происшествия

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