В Пензенской области уточнят наказание за предоставление недостоверных сведений о доходах

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10 октября 2019, 14:34Бизнесновости
Депутаты Законодательного Собрания 11 октября на сессии рассмотрят изменения, которые предлагается внести в региональное законодательство по противодействию коррупции. В частности, они касаются наказаний за предоставление недостоверных сведений о доходах.
Законопроект предлагает за предоставление депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления недостоверных или неполных сведений o доходах и расходах, если искажение не является существенным, следующих видов наказания: предупреждение, освобождение от должности, запрет исполнять полномочия и занимать определенные должности.
Изменения вносятся для приведение регионального закона в соответствии с федеральным, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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