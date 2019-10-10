В Пензенской области уточнят наказание за предоставление недостоверных сведений о доходах

Депутаты Законодательного Собрания 11 октября на сессии рассмотрят изменения, которые предлагается внести в региональное законодательство по противодействию коррупции. В частности, они касаются наказаний за предоставление недостоверных сведений о доходах.

Законопроект предлагает за предоставление депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления недостоверных или неполных сведений o доходах и расходах, если искажение не является существенным, следующих видов наказания: предупреждение, освобождение от должности, запрет исполнять полномочия и занимать определенные должности.

Изменения вносятся для приведение регионального закона в соответствии с федеральным, пишет ИА «Пенза-Пресс».