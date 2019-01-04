В Пензенской области установят еще один памятник Загоскину

В этом году в Пензенской области появится еще один памятник Лаврентию Загоскину. Региональное отделение Русского географического общества продолжает проект «Возвращение к родным берегам». В планах также изучение культуры русскоговорящих народов, проживающих в других странах, и проведение экологических акций. О задачах на 2019-й представители РГО говорили на заседании, которое прошло в Музее русских экспедиций.

Исследование водохранилищ и рек Пензенской области в этом году начнется, как только растает снег и установится теплая погода. Масштабная работа продолжится в рамках молодежного проекта местного отделения Русского географического общества «Экологический патруль Зеленой волны», который стартовал летом 2018-го.

Движение «Зеленая волна» насчитывает уже более 3,5 тысяч участников - школьников, студентов, общественников. Их задача – изучить не только флору и фауну водоемов, но и состояние почвы, а также бороться с несанкционированными свалками. Планы в рамках проекта руководство обсудило на заседании. Основное внимание будут уделять подготовке новичков.

«Упор сделаем на более глубокое изучение туристских правил, правил отношения к природе, прохождения маршрутов, потому что детишки и школьники путешествуют, собирают материалы, занимаются исследовательской работой», - рассказал помощник председателя Пензенского областного отделения Русского географического общества по туризму Анатолий Голяков.

Этот год у представителей Пензенского областного отделения Русского географического общества будет богат на экспедиции. Весной они планируют отправиться в Киргизию и Казахстан. Это уже новый этап прошлогоднего проекта «Современный этномир», который стартовал с Узбекистана. Цель пензенских исследователей - изучить традиции и быт русскоговорящих народов.

Продолжат и реализацию проекта «Возвращение к родным берегам», посвященного известному путешественнику, мореплавателю и исследователю Аляски Лаврентию Загоскину. Благодаря работе РГО памятник в его честь осенью прошлого года появился рядом с пензенским Музеем народного творчества. В этом году планируют установить еще один - на малой родине Загоскина, в селе Николаевка.

«Фонд президентских грантов нам выделил средства на изготовление памятника. И, самое главное, жители поселка подключились к этому проекту, они создали инициативную группу. Надо все исследовать, потому что находилось в деревне этой три дома Загоскиных - можно тоже провести какие-то исследования», - отметил председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Завершили заседание торжественным вручением исторических экспонатов Музею русских Экспедиций. Две картины, шарф и варежки - это личные вещи еще одного известного полярника из Пензы, участника многих экспедиций в Арктику, Антарктику, Атлантический и Тихий океаны - Евгения Матвеевича Сузюмова. Эти вещи подарил Пензенскому отделению Русского географического общества сын путешественника Алексей Сузюмов, который является экспертом ЮНЕСКО по геоэкологическим исследованиям.