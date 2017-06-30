В Пензенской области усовершенствуют защиту прав пациентов

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30 июня 2017, 19:06Общество
Перестройка системы защиты прав пациента и совершенствование контроля качества медицинской помощи - такие цели стоят за практикой внедрения института страховых поверенных. На территории региона работают специалисты первого и второго уровней. Последние уже успели провести более трех с половиной тысяч персональных консультаций с пациентами пензенских медицинских учреждений. О первых результатах их работы рассказала директор территориального фонда медицинского страхования Елена Аксенова на брифинге информационного агентства «Пенза–Пресс».
В Пензенской области начнет работать трехуровневая система защиты прав пациентов. Страховые поверенные первого уровня отвечают на простые вопросы справочного характера. Обратиться к ним можно по телефону «горячей линии» Единого контакт-центра. По нему также можно пожаловаться на качество оказания услуг. Более 11 тысяч пензенцев уже получили консультации специалистов.
«Страховой представитель второго уровня — это специалист страховой компании, который сам проявляет инициативу к общению со своим застрахованным. И, прежде всего, это работа профилактической направленности, привлечение застрахованных к прохождению диспансеризации», - пояснила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Елена Аксенова.
Страховые представители второго уровня сопровождают пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Несколько раз в неделю они работают в поликлиниках, в том числе - районных. 30 специалистов прошли обучение в разных регионах страны.
«С восьми часов мы проверяем, вовремя ли начался прием врачей, смотрим условия пребывания пациентов в поликлинике, беседуем с ними, консультируем по возникающим вопросам. Если появляются какие-то проблемы, стараемся принять оперативное решение для их устранения», - сказала страховой представитель второго уровня страховой компании Галина Тимошина.
За два часа, что они находятся в поликлинике, к ним успевают обратиться до десятка человек. С начала года поверенные второго уровня уже дали более трех с половиной тысяч консультаций.
Специалисты второго уровня в Пензенской области появились в начале 2017 года. Их работа уже принесла первые плоды — за пять месяцев они оповестили около 13 тысяч человек, которые не явились на плановую госпитализацию. Для улучшения качества обслуживания в медицинских организациях они проводят анкетирование.
С 2018 года в регионе начнут работать страховые представители третьего уровня. Они будут обобщать всю информацию, полученную от коллег первого и второго уровней, и индивидуально сопровождать застрахованных лиц при организации оказания медицинской помощи по результатам диспансеризации.
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