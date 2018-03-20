В Пензенской области усилят подготовку к паводкам

Иван Белозерцев обратил особое внимание на своевременность проведения подготовительных мероприятий.

«За последние дни в регионе выпало немало осадков, этот фактор может осложнить ситуацию. Вы знаете проблемные участки в своих районах, необходимо снизить риски», – сказал глава региона.

Для предупреждения аварий и подтопления территорий в настоящее время пополняются резервы материальных ресурсов. В населенных пунктах области подготовлено 226 лодок и других плавсредств, 183 единицы откачивающей техники, более 500 деревянных пешеходных трапов, свыше пяти тысяч мешков с песком. Подготовлены запасы продовольствия, вещей, строительных материалов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

На случай чрезвычайной ситуации сформированы спасательные команды, уточнены планы эвакуации, к развертыванию подготовлено 150 пунктов временного размещения вместимостью более 80 тысяч человек.

Отдельное направление работы – взаимодействие с населением. Межведомственные комиссии проводят обследование жилищного сектора, профилактические рейды, информируют жителей о мерах безопасности в период половодья, распространяют памятки.

«Расчищайте водоотводы, проверяйте гидротехнические сооружения, взаимодействуйте с их собственниками и балансодержателями, чтобы предотвратить аварийные ситуации и обеспечить сохранность имущества, жизни и здоровья наших граждан», – подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».