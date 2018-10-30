В Пензенской области усилят меры подбора персонала для работы с детьми

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30 октября 2018, 19:29Образование
В Пензенской области ужесточат меры подбора педагогического персонала для работы в детских летних оздоровительных лагерях. Об изменении правил сообщил зампред областного правительства Олег Ягов во время подведения итогов смотра-конкурса в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
В одном из творческих центров Пензы школьники учатся лепить из глины. В их руках она превращается в фигурки животных, вазы и игрушки. На занятиях детей учат не только лепке. Им знаком весь процесс изготовления керамики от подготовки материала до обжига и росписи изделий.
«Глина, в первую очередь, развивает творческо-объемное мышление, мелкую моторику рук, успокаивает психического состояние и расслабляет. Ребята уже несколько лет ходят с удовольствием», - рассказала педагог дополнительного образования декоративной студии прикладного творчества «Керамика» Ольга Ажнова.
Творческая деятельность широко распространена в работе детских оздоровительных лагерей. Итоги летней кампании подвели в торжественной обстановке. В 2018 году на территории региона работало свыше 400 лагерей различных типов, включая загородные и пришкольные. Участниками тематических смен стали около 80 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря увеличению количества смен и переоснащению учреждений.
«Все лето вы работали в различных типах и видах лагерей, пришкольных, загородных, ходили в туристические походы, организовывали мероприятия, в том числе - в Карелии. Дети остались довольны, а самое главное - живы и здоровы», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
На встречи не только подвели итоги прошлого сезона, но и наметили планы на будущий. Так, в 2019 году в Пензенской области ужесточат меры подбора персонала для работы в детских летних оздоровительных лагерях. Поводом послужил случай покушения педагога на половую неприкосновенность несовершеннолетних.
«Были сделаны очень серьезные вывод. В 2019-м усилим меры по аттестации педагогических кадров, которые будут приезжать работать в лагеря», - сказал Олег Ягов.
К тому же, в 2019 году планируется значительно улучшить материально-техническое оснащение ряда лагерей для того, чтобы еще больше подростков смогли комфортно отдохнуть летом.
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