В Пензенской области усилили профилактику травматизма на дорогах

За десять месяцев 2018 года в Пензенской области провели около 960 мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Это на 160 больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Как сообщает пресс-центр облправительства, большинство акций – 890 – затрагивали тему ДТП с участием детей.

Помимо таких акций, как «Внимание, переезд», «Автоперевозчик», «Автокресло - детям!», «Внимание, дети!», «Сложности перехода», сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды по выявлению пьяных водителей, размещали на заправках, в придорожных кафе памятки о правилах поведения на дороге. Кроме того, инспекторы мониторили СМИ и выявляли видео, на которых запечатлены нарушения - к ответственности благодаря этому привлекли 46 водителей.

Всего, по данным пресс-центра, с начала года пресечено 598,5 тысяч нарушений правил дорожного движения: пьяными поймали порядка 2700 водителей, за выезд на встречку к ответственности привлекли 4 324 водителя, зафиксировано 16 тысяч нарушений ПДД пешеходами, 11,4 тысяч нарушений правил проезда пешеходных переходов и др.

«Работу необходимо продолжить, нужно повышать уровень ответственности и водителей, и пешеходов – не полагаться на случай», – отметил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».