В Пензенской области уровень инфляции ниже среднероссийского

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14 мая 2018, 13:33Общество
Минимальный набор продуктов питания на месяц обойдется жителям Пензенской области в 3319 рублей. Об этом 14 мая на оперативном совещании в правительстве региона сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.
По его словам, по этому показателю [цифра дана за март] область занимает третье место в Приволжском федеральном округе и седьмое – в России.
«За первый квартал уровень инфляции в регионе стабильно ниже, чем в среднем по России. Уровень официальной безработицы в Пензенской области составил 0,81%, в прошлом году - 0,84%. Это пятое место по округу и 22 - в Российской Федерации», - также сообщил Максим Уханов.
Доходы жителей Пензенской области составили, в среднем, 19 646 рублей. Ниже всего зарплаты - в сфере услуг, торговле. С вопросом повышения зарплата поручил разобраться губернатор Иван Белозерцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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