29 ноября 2017, 17:08Общество В Пензенской области управление ЖКХ вернут в состав минстроя По поручению губернатора Ивана Белозерцева управление ЖКХ войдет в состав министерства строительства и дорожного хозяйства. Об этом стало известно в ходе обсуждения ситуации с обеспечением водой жителей Пензенского района.

Водоснабжение на территории Пензенского района обеспечивается посредством 414,8 километров водонапорных сетей и 95 артезианских скважин. Коммуникации находятся в изношенном состоянии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В 2017 году пять сельсоветов приняли участие в программе «Чистая вода». В результате выполнили ремонт водопроводных сетей на ст. Кривозеровка, в селах Засечное, Воскресеновка, Саловка, Кондоль, сообщает пресс-центр правительства области.

Иван Белозерцев отметил, что данные объемы не позволяют в полной мере решить проблему и зачитал обращение от жительницы села Надежино.

«Женщина пишет о наболевшей проблеме – уже две недели нет воды. У нее грудной ребенок, без водоснабжения сложно. Обращалась к главе сельской администрации, на улице проживают пенсионеры, семья с ребенком-инвалидом, просят помочь», – процитировал он.

По словам губернатора, подобные обращения жителей поступают и из других населенных пунктов.

Глава района Сергей Козин доложил, что в настоящее время аварийные ситуации ликвидировали и водоснабжение восстановили в полном объеме.

«Устранили 20, а завтра будет еще 40. Еще раз повторю: анализируйте ситуацию, если она острая, предлагайте, будем включать в программу», – заявил Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что необходимо сокращать расстояния от потребителей до источников водоснабжения – бурить новые скважины непосредственно в населенных пунктах, а также следить за бесперебойным обеспечением водой жителей сельской местности.

«Где аварийные бригады, где резервные источники? Не работает ни глава района, ни управление жилищно-коммунального хозяйства», – возмутился губернатор.

Для более тщательного контроля за выполнением обязанностей Иван Белозерцев поручил вернуть управление ЖКХ области в структуру регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

«Мы работаем для людей, не забывайте об этом», – резюмировал он.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/zhkkh/54132/

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