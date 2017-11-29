В Пензенской области управление ЖКХ вернут в состав минстроя

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29 ноября 2017, 17:08Общество
По поручению губернатора Ивана Белозерцева управление ЖКХ войдет в состав министерства строительства и дорожного хозяйства. Об этом стало известно в ходе обсуждения ситуации с обеспечением водой жителей Пензенского района.
Водоснабжение на территории Пензенского района обеспечивается посредством 414,8 километров водонапорных сетей и 95 артезианских скважин. Коммуникации находятся в изношенном состоянии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В 2017 году пять сельсоветов приняли участие в программе «Чистая вода». В результате выполнили ремонт водопроводных сетей на ст. Кривозеровка, в селах Засечное, Воскресеновка, Саловка, Кондоль, сообщает пресс-центр правительства области.
Иван Белозерцев отметил, что данные объемы не позволяют в полной мере решить проблему и зачитал обращение от жительницы села Надежино.
«Женщина пишет о наболевшей проблеме – уже две недели нет воды. У нее грудной ребенок, без водоснабжения сложно. Обращалась к главе сельской администрации, на улице проживают пенсионеры, семья с ребенком-инвалидом, просят помочь», – процитировал он.
По словам губернатора, подобные обращения жителей поступают и из других населенных пунктов.
Глава района Сергей Козин доложил, что в настоящее время аварийные ситуации ликвидировали и водоснабжение восстановили в полном объеме.
«Устранили 20, а завтра будет еще 40. Еще раз повторю: анализируйте ситуацию, если она острая, предлагайте, будем включать в программу», – заявил Иван Белозерцев.
Глава региона добавил, что необходимо сокращать расстояния от потребителей до источников водоснабжения – бурить новые скважины непосредственно в населенных пунктах, а также следить за бесперебойным обеспечением водой жителей сельской местности.
«Где аварийные бригады, где резервные источники? Не работает ни глава района, ни управление жилищно-коммунального хозяйства», – возмутился губернатор.
Для более тщательного контроля за выполнением обязанностей Иван Белозерцев поручил вернуть управление ЖКХ области в структуру регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.
«Мы работаем для людей, не забывайте об этом», – резюмировал он.
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